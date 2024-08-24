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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1808 года

Золотые монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 So FJ
Средняя цена 1700 $
Продажи
2 55
Аверс
Реверс
4 эскудо 1808 So FJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1808 So FJ
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 So FJ
Средняя цена 730 $
Продажи
0 7

Золотые монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 So FJ
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 So FJ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
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