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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1808 года So FJ (Чили, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,448

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Schulman b.v. за 1300 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 980 EUR
Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе CNG - May 19, 2015
Продавец CNG
Дата 19 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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