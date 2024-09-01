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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1808 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1808 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1808 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,207

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1808 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Sedwick (1)
Чили 4 эскудо 1808 So FJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Чили 4 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Чили 4 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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