Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Золотые монеты 4 эскудо Карла IV - Чили
4 эскудо 1789-1791
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1789 So DA - 0 11790 So DA 3,332 0 31791 So DA 3,332 0 0
4 эскудо 1791
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1791 So DA 4,879 0 12
4 эскудо 1792-1808
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1792 So DA 4,680 0 11793 So DA 6,238 0 01794 So DA 7,140 0 01795 So DA 6,808 0 41796 So DA 6,970 0 41797 So DA 5,950 0 11798 So DA 4,471 0 31799 So DA 2,754 0 31800 So DA 646 0 01800 So AJ 646 0 51801 So AJ 340 0 01802 So JJ 374 0 11803 So FJ 374 0 11804 So FJ 255 0 21805 So FJ 323 0 31806 So FJ 204 1 31807 So FJ 187 0 61808 So FJ 1,207 0 3
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск