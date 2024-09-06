Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1803 года So FJ (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 374
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1803 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5553 проданному на аукционе Cayón Subastas за 6100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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