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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1804 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1804 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1804 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 255

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1804 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30581 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1804 So FJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 4 эскудо 1804 So FJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Чили 4 эскудо 1804 So FJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 4 эскудо 1804 So FJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность F15 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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