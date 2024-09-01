Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1804 года So FJ (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 255
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1804 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30581 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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