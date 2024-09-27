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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1789 года So DA (Чили, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2022 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

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Чили 4 эскудо 1789 So DA на аукционе Stack's - January 16, 2022
Чили 4 эскудо 1789 So DA на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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