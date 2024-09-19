Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1795 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,808
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1795 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4082 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2325 EUR. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (1)
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
1495 $
Цена в валюте аукциона 1495 USD
Где продать?
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