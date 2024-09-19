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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1795 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1795 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1795 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,808

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1795 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4082 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2325 EUR. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1795 So DA на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2509 $
Цена в валюте аукциона 2325 EUR
Чили 4 эскудо 1795 So DA на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1795 So DA на аукционе Heritage - January 4, 2010
Чили 4 эскудо 1795 So DA на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
1495 $
Цена в валюте аукциона 1495 USD
Чили 4 эскудо 1795 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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