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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1800 года So AJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1800 года So AJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1800 года So AJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 646

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1800 года со знаком So AJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5250 USD. Торги состоялись 8 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Чили 4 эскудо 1800 So AJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
2669 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Чили 4 эскудо 1800 So AJ на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
3395 $
Цена в валюте аукциона 3100 CHF
Чили 4 эскудо 1800 So AJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1800 So AJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Чили 4 эскудо 1800 So AJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1800 So AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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