Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1800 года So AJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 646
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1800 года со знаком So AJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5250 USD. Торги состоялись 8 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
3395 $
Цена в валюте аукциона 3100 CHF
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Где продать?
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