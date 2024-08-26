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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1790 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1790 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1790 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,332

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5547 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2175 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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Чили 4 эскудо 1790 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2087 $
Цена в валюте аукциона 2175 EUR
Чили 4 эскудо 1790 So DA на аукционе Stack's - January 16, 2022
Чили 4 эскудо 1790 So DA на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 4 эскудо 1790 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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