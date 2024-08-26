Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1790 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,332
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5547 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2175 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Где продать?
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