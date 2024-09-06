Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1799 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,754
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1799 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 862 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
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