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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1799 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1799 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1799 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,754

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1799 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 862 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Чили 4 эскудо 1799 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1036 $
Цена в валюте аукциона 1080 EUR
Чили 4 эскудо 1799 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
3639 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Чили 4 эскудо 1799 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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