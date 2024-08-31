Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1807 года So FJ (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 187
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1807 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1500 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- HERVERA (3)
- Soler y Llach (3)
Где продать?
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