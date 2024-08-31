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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1807 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1807 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1807 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Soler y Llach

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 187

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1807 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1500 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2012.

Сохранность
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  • HERVERA (3)
  • Soler y Llach (3)
Чили 4 эскудо 1807 So FJ на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
2015 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 4 эскудо 1807 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1807 So FJ на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1807 So FJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1807 So FJ на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1807 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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