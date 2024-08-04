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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1806 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1806 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1806 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Soler y Llach

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 204

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1806 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2900 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 4 эскудо 1806 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1247 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Чили 4 эскудо 1806 So FJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
3281 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Чили 4 эскудо 1806 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Чили 4 эскудо 1806 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 4 эскудо 1806 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 4 эскудо 1806 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 4 эскудо 1806 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 4 эскудо 1806 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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