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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1806 So FJ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
8 эскудо 1806 So JF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
4 эскудо 1806 So FJ
Средняя цена 2600 $
Продажи
1 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1806 So FJ
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1806 So FJ
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 2
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