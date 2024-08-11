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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1806 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1806 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1806 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Soler y Llach

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 306

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1806 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 2700 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
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  • Soler y Llach (1)
Чили 2 эскудо 1806 So FJ на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
2852 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Чили 2 эскудо 1806 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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