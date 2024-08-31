Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1806 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Jesús Vico за 3600 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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