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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1806 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1806 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1806 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Jesús Vico за 3600 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3845 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1636 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Heritage - January 17, 2018
Чили 8 эскудо 1806 So FJ на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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