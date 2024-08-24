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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1806 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1806 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1806 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 544

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5541 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2750 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Чили 1 эскудо 1806 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2639 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Чили 1 эскудо 1806 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Чили 1 эскудо 1806 So FJ на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность F DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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