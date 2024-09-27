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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1806 года So JF (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1806 года So JF - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1806 года So JF - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком So JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
2495 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1577 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Stack's - August 16, 2013
Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1806 So JF на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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