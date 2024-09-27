Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1806 года So JF (Чили, Карл IV)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком So JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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