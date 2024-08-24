Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1791 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1791 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1791 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,879

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1791 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Heritage (4)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
2669 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - November 17, 2016
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - November 17, 2016
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - September 13, 2016
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Карла IV Монеты Чили 1791 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск