Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1791 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,879
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1791 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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