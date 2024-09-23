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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1792 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1792 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1792 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,680

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1792 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
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Чили 4 эскудо 1792 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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