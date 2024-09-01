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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1798 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1798 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1798 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,471

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29610 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1798 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1094 $
Цена в валюте аукциона 1140 EUR
Чили 4 эскудо 1798 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Чили 4 эскудо 1798 So DA на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 4 эскудо 1798 So DA на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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