Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1798 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,471
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 29610 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Где продать?
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