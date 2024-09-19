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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1798 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1798 So DA
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
4 эскудо 1798 So DA
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1798 So DA
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1798 So DA
Средняя цена 960 $
Продажи
0 1
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