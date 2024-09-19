Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1798 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35071 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 11 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 15 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
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Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
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Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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