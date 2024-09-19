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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1798 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1798 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1798 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35071 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1875 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1412 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Varesi - October 1, 2021
Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1798 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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