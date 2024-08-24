Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1798 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5537 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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Где продать?
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