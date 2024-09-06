Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1798 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1798 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1798 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Soler y Llach

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,500

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1798 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1374 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 2 эскудо 1798 So DA на аукционе Heritage - April 10, 2017
Чили 2 эскудо 1798 So DA на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
1116 $
Цена в валюте аукциона 1116 USD
Чили 2 эскудо 1798 So DA на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Чили 2 эскудо 1798 So DA на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 2 эскудо 1798 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Карла IV Монеты Чили 1798 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск