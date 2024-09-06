Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1798 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,500
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1798 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1374 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (1)
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
1116 $
Цена в валюте аукциона 1116 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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