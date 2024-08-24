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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1805 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1805 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1805 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 323

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1805 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30033 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1456 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Чили 4 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 4 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
3290 $
Цена в валюте аукциона 3290 USD
Чили 4 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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