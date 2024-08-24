Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1805 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 323
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1805 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30033 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Heritage (1)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
3290 $
Цена в валюте аукциона 3290 USD
Где продать?
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