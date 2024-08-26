Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1808 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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