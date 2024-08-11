Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1808 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,020
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
3322 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
3054 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск