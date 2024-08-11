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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1808 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1808 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1808 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,020

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Чили 2 эскудо 1808 So FJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Чили 2 эскудо 1808 So FJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
Чили 2 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
3322 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Чили 2 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
3054 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Чили 2 эскудо 1808 So FJ на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 эскудо 1808 So FJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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