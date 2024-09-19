Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1808 года So FJ (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 15000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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