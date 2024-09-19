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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1808 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Oslo Myntgalleri

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 15000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2670 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Heritage - July 1, 2021
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Heritage - July 1, 2021
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Heritage - January 2, 2020
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Heritage - January 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность AU
К аукциону
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1808 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS61 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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