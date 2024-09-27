Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1810 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3841 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 816
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1810 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4681 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1650 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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