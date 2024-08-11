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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1815 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 816

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1815 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Monedalia.es за 1568 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1815 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Чили 1 эскудо 1815 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
1715 $
Цена в валюте аукциона 1568 EUR
Чили 1 эскудо 1815 So FJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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