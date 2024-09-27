Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1814 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3841 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,152
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2400 USD. Торги состоялись 2 ноября 2018.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 1150 USD
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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