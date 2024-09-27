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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1814 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1814 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1814 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,152

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2400 USD. Торги состоялись 2 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе Stack's - August 23, 2023
Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 1150 USD
Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1814 So FJ на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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