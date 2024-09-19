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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1814 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1814 So FJ
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
2 эскудо 1814 So FJ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1814 So FJ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 8
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