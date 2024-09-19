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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1814 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1814 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1814 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 682

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1814 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1672 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
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Чили 2 эскудо 1814 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1723 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 2 эскудо 1814 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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