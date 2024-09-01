Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1814 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1814 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1814 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,073 гр
  • Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (20)
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Cayón (10)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (17)
  • HERVERA (6)
  • ibercoin (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • Schulman (2)
  • Sedwick (3)
  • Soler y Llach (9)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2260 $
Цена в валюте аукциона 357000 JPY
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1835 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1814 So FJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Фердинанда VII Монеты Чили 1814 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск