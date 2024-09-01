Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1814 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2260 $
Цена в валюте аукциона 357000 JPY
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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