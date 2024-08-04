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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1811 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1811 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1811 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 680

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1900 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (2)
Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
Чили 1 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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