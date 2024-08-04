Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1811 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3841 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 680
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1900 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Где продать?
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