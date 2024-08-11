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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1811 So FJ
Средняя цена 2800 $
Продажи
2 287
Аверс
Реверс
8 эскудо 1811 So FJ
Средняя цена 9700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 эскудо 1811 So FJ
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1811 So FJ
Средняя цена 2000 $
Продажи
1 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1811 So FJ
Средняя цена 890 $
Продажи
0 13
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