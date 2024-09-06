Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1811 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1811 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1811 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4687 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1800 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
Чили 2 эскудо 1811 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
2023 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 2 эскудо 1811 So FJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Чили 2 эскудо 1811 So FJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Чили 2 эскудо 1811 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 2 эскудо 1811 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 2 эскудо 1811 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 2 эскудо 1811 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 2 эскудо 1811 So FJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность VF25 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Фердинанда VII Монеты Чили 1811 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск