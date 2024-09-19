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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1811 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1811 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1811 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 170

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (2)
  • Soler y Llach (1)
Чили 4 эскудо 1811 So FJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1811 So FJ на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
Чили 4 эскудо 1811 So FJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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