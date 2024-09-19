Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1811 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 170
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII
Сохранность
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- Cayón (2)
- Soler y Llach (1)
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