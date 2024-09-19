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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1811 года So FJ "Тип 1811-1817" (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года So FJ "Тип 1811-1817" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года So FJ "Тип 1811-1817" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,073 гр
  • Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7500 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
9693 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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