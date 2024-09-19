Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1811 года So FJ "Тип 1811-1817" (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7500 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (2)
Где продать?
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