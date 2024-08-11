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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1811 года So FJ "Тип 1808-1811" (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года So FJ "Тип 1808-1811" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года So FJ "Тип 1808-1811" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (287)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Schulman b.v. за 15000 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2406 $
Цена в валюте аукциона 380000 JPY
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2350 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
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Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону
Чили 8 эскудо 1811 So FJ на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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