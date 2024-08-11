Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1811 года So FJ "Тип 1808-1811" (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (287)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Schulman b.v. за 15000 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2406 $
Цена в валюте аукциона 380000 JPY
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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