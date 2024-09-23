Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1817 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 68
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1817 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31574 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
2189 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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