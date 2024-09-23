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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1817 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1817 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1817 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 68

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1817 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31574 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
2189 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF20 PCGS
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1817 So FJ на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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