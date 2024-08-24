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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1817 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1817 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1817 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 168

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1800 USD. Торги состоялись 15 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1716 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Schulman - July 28, 2022
Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1817 So FJ на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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