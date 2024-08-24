Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1817 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 168
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1800 USD. Торги состоялись 15 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1716 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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