Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1948 года So (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 420,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1948
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1948 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32881 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Wannenes Art Auction
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wannenes Art Auction
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wannenes Art Auction
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 песо 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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