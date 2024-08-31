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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1948 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1948 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1948 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1948
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1948 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32881 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Чили 100 песо 1948 So на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Stack's - February 25, 2021
Чили 100 песо 1948 So на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Wannenes Art Auction - May 16, 2018
Продавец Wannenes Art Auction
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Wannenes Art Auction - May 16, 2018
Продавец Wannenes Art Auction
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Wannenes Art Auction - May 16, 2018
Продавец Wannenes Art Auction
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - August 6, 2015
Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - August 6, 2015
Продавец Heritage
Дата 6 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 100 песо 1948 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1948 So на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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