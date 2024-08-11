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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

20 песо 1961 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 20 песо 1961 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 20 песо 1961 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 4,07 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 20 песо
  • Год 1961
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1961 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4078 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 870 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 516 USD
Чили 20 песо 1961 So на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Cayón - September 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - July 16, 2020
Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - July 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2020
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - March 26, 2020
Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - March 26, 2020
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS63 ANACS
Цена
Чили 20 песо 1961 So на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Чили 20 песо 1961 So на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе V. GADOURY - November 16, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - July 19, 2018
Чили 20 песо 1961 So на аукционе Heritage - July 19, 2018
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 20 песо 1961 So на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Чили 20 песо 1961 So на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 песо 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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