Чили Период: 1746-2021 1746-2021
20 песо 1961 года So (Чили, Республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 4,07 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,663 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 20 песо
- Год 1961
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 20 песо 1961 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4078 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 870 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 516 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
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Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 июля 2020
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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