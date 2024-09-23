Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1976 года So "Освобождение Чили" (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,3 гр
- Чистого золота (0,5874 oz) 18,27 гр
- Тираж UNC 2,900
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1976
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1976 года "Освобождение Чили" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 23 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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