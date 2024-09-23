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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1976 года So "Освобождение Чили" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1976 года So "Освобождение Чили" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1976 года So "Освобождение Чили" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,3 гр
  • Чистого золота (0,5874 oz) 18,27 гр
  • Тираж UNC 2,900
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1976
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1976 года "Освобождение Чили" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
1492 $
Цена в валюте аукциона 1370 EUR
Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - April 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Nomisma - July 23, 2021
Продавец Nomisma
Дата 23 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Stack's - June 22, 2021
Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Stack's - June 22, 2021
Продавец Stack's
Дата 22 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Чили 100 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 песо 1976 "Освобождение Чили" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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