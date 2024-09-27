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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1952 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1952 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1952 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 245,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1952
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1952 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 370000 JPY. Торги состоялись 10 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Чили 100 песо 1952 So на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
948 $
Цена в валюте аукциона 876 EUR
Чили 100 песо 1952 So на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 7500 NOK
Чили 100 песо 1952 So на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1952 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1952 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Bruun Rasmussen - April 30, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе GINZA - August 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Чили 100 песо 1952 So на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Heritage - November 15, 2018
Чили 100 песо 1952 So на аукционе Heritage - November 15, 2018
Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Heritage - November 1, 2018
Чили 100 песо 1952 So на аукционе Heritage - November 1, 2018
Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1952 So на аукционе Tauler & Fau - September 25, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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