Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1952 года So (Чили, Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 245,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1952
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1952 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 370000 JPY. Торги состоялись 10 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
948 $
Цена в валюте аукциона 876 EUR
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 7500 NOK
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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