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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1969 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1969 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1969 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1969
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1969 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Чили 50 песо 1969 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Чили 50 песо 1969 So на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе GINZA - February 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 50 песо 1969 So на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе Heritage - April 2, 2020
Чили 50 песо 1969 So на аукционе Heritage - April 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе Heritage - November 21, 2019
Чили 50 песо 1969 So на аукционе Heritage - November 21, 2019
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Чили 50 песо 1969 So на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 50 песо 1969 So на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Чили 50 песо 1969 So на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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