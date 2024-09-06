Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1969 года So (Чили, Республика)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1969
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1969 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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