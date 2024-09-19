Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Золотые монеты 50 песо Республики - Чили
50 песо 1926-1974
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1926 So 126,000 0 781958 So 10,000 0 61961 So 20,000 0 231962 So 30,000 0 81965 So - 0 101966 So - 0 141967 So - 0 71968 So - 0 11969 So - 0 131970 So - 0 251974 So - 0 26
50 песо 1968150-летие военной академии
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1968 So 2,515 0 27
50 песо 1976Освобождение Чили
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1976 So 1,900 0 2
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