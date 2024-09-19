Чили Период: 1746-2021 1746-2021
50 песо 1967 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 10,17 гр
- Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
- Диаметр 24,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 50 песо
- Год 1967
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1967 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22058 проданному на аукционе Heritage Auctions за 810 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (1)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 385 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS65 ANACS
Цена
******
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Где продать?
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