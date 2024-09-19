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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

50 песо 1967 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 50 песо 1967 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 50 песо 1967 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10,17 гр
  • Чистого золота (0,2943 oz) 9,153 гр
  • Диаметр 24,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 50 песо
  • Год 1967
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 50 песо 1967 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22058 проданному на аукционе Heritage Auctions за 810 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 50 песо 1967 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Чили 50 песо 1967 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 385 EUR
Чили 50 песо 1967 So на аукционе Heritage - September 13, 2016
Чили 50 песо 1967 So на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 50 песо 1967 So на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 50 песо 1967 So на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Чили 50 песо 1967 So на аукционе Heritage - January 11, 2011
Чили 50 песо 1967 So на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS65 ANACS
Цена
******
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Чили 50 песо 1967 So на аукционе Heritage - January 11, 2011
Чили 50 песо 1967 So на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS66 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 песо 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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